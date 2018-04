L'imperi espanyol s'ensorra per tots costats: ara la Corona

Última actualització Dilluns, 23 d'abril de 2018 16:30 h

Una revista d'Alemanya assegura que Felipe VI i Letizia estan a punt de divorciar-se

Gerard Sesé @gerardsese | Sembla que la premsa alemanya li ha trobat el gust en ficar el dit a la llaga a Espanya. La revista del cor Neue Post, editada a Hamburg i que reparteix prop de 740.000 exemplars setmanals, ha publicat una foto dels reis d'Espanya, Felipe VI i Letizia Ortiz amb un titular d'escàndol: "Ja s'ha acabat" i assegura que el divorci no té marxa enrere.

El feble i tocat imperi espanyol s'ensorra i s'acosta la seva fi. Per una banda, Catalunya està a tocar de la seva independència i, per l'altra, la corona s'enderroca ella sola. Segons la premsa alemanya, els reis d'Espanya es divorciaran. De fet, la notícia assegura que el "divorci és imminent" i ho titula amb un "Ja s'ha acabat", una manera de fer entendre que no hi ha marxa enrere en la decisió. A més, es pregunten quins poden ser els motius de la decisió i què passarà quan el rei posi fi a la seva relació. Fins i tot, arriben a preguntar-se, textualment, quin serà "el cruel destí de la reina" després del divorci.





Malgrat els esforços de Felipe VI i Letizia d'aparentar certa normalitat, els rumors de la seva mala relació s'escampen i, fins i tot, ja han arribat a Alemanya on, allà sí, s'atreveixen a publicar-ho.

