Aragonès no cedeix a la intimidació de l'Estat: no negociarà un nou finançament si no hi ha Govern

Última actualització Dilluns, 23 d'abril de 2018 17:00 h

El Gobierno li havia fet arribar "l'ordre" d'assistir a un possible Consell de Política Fiscal i Financera

Redacció| El govern espanyol va dir la setmana passada que Pere Aragonès rebria "l’ordre" d’assistir a la reunió sobre finançament i ho faria; però ell no ha cedit a la intimidació. El secretari d'Economia i adjunt a la presidència d'ERC ha rebutjat anar a un possible Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per negociar un nou finançament autonòmic mentre no hi hagi Govern a Catalunya i segueixi en vigor el 155.

"Primer de tot, és una pura especulació ja que no hi ha res convocat", ha volgut deixar clar Aragonès des de l'estand d'ERC per Sant Jordi al Passeig de Gràcia. "I, en el moment que es convoqui, si hi ha un Govern elegit correspondrà a aquest Govern prendre la decisió. Mentre no sigui així, no té cap sentit plantejar la presència de la Generalitat al CPFF", ha remarcat l'adjunt a la presidència d'ERC. "El representant que hi anés quins interessos defensaria? Els del Govern que l'ha nomenat? Els de la majoria parlamentària actual? Els dels partits del 155?", ha enumerat Aragonès, que sobre la polèmica entre Llarena i Montoro pel finançament de l'1-O ha volgut recordar: "A la comptabilitat de la Generalitat no es desprèn cap despesa destinada a l'1-O".

"Si no hi ha hagut despeses ni pagaments amb diners de la Generalitat, no hi ha malversació de fons públics", ha reflexionat en veu alta el secretari d'Economia, que ha disparat amb bala: "Per tant, s'hauran d'aclarir entre ells. Llarena i Montoro tenen tota la informació que certifica que les despeses de l'1-O no van ser cobertes per la Generalitat", ha sentenciat Aragonès, que ha reivindicat un cop més la "necessitat de recuperar la Generalitat quan abans millor". "I això passa necessàriament per una investidura efectiva que ens permeti nomenar uns consellers, formar Govern i restablir les institucions", ha afirmat l'adjunt a la presidència d'ERC. "Les formules que es posin sobre la taula que permetin aquesta investidura efectiva tindran el nostre recolzament", ha volgut deixar clar Aragonès, que ha deixat entreveure que no qüestionaran cap dels possibles noms proposats.



Sobre la polèmica a la Copa del Rei per la retirada de vestuari groc, xiulets i pancartes, l'adjunt a la presidència d'ERC ha avançat que els republicans se sumen a la petició de dimissió de Zoido proposada per JxCat arran de l'actuació de la policia espanyola al Wanda Metropolitano. "Comprenem i ens adherim a la petició de dimissió. De fet, hi ha tants motius per demanar la dimissió de tants ministres aquests últims temps", ha ironitzat Aragonès, que estrictament sobre la Diada de Sant Jordi ha volgut defensar que es tracta d'un dia per "sortir al carrer a defensar els pilars de la societat d'aquest país: la solidaritat, fraternitat, cultura i llibertat". "Enguany sortim al carrer però amb líders polítics i socials empresonats o a l'exili", ha recordat amb recança Aragonès, que ha agraït les mostres de suport de la ciutadania a través de missatges, llaços grocs a les solapes o la mateixa compra de roses de color groc.