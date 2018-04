Avança la querella col·lectiva de la ciutadania contra Llarena

Última actualització Dilluns, 23 d'abril de 2018 18:05 h

Els ciutadans ja poden afegir-s'hi

Redacció| Els ciutadans ja poden afegir-se a la querella col·lectiva impulsada per "Querellants per la República" contra el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. De moment, la plataforma acusa el magistrat que persegueix judicialment els dirigents independentistes de prevaricació, però podria afegir també altres delictes.

Més damnificats per la querella Més endavant, altres jutges vinculats al cas podrien ser objecte també de la querella col·lectiva (com la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela) i "Querellants per la República" preveu també obrir una acusació a nivell internacional en defensa de drets fonamentals dels processats.



Tot i que encara no s'ha anunciat la data de presentació formal de la querella, se sap que un grup de penalistes hi està treballant i que els ciutadans que ho vulguin poden afegir-s'hi per defensar "els nostres drets democràtics i la república". Per poder fer-ho, és "imprescindible" una nota informativa d'inscripció al cens electoral, datada l'1 d'agost del 2017, cosa que acredita els ciutadans com a votants del 21 de desembre (es pot aconseguir a l'oficina del cens electoral de la demarcació). Els impulsors de la iniciativa també han donat instruccions pels residents a l'estranger que s'hi vulguin sumar.