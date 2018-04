''Soy pepero hasta la médula'': això deia l'expulsat del PP per pederasta i traficant

Una altra de les passions de Carlos Abajo era el PP. Així ho demostrava a les xarxes socials, on es definia, textualment, com un "pepero hasta la mèdula" i també explicava que ''amo a mi partido porqué sabemos TRABAJAR".

Va ser la mare d'un dels joves de 15 anys la que va donar la veu d'alarma arran d'una denúncia en què relatava que un adult li havia sol·licitat diverses fotografies sexuals a canvi de diners mitjançant l'aplicació WhatsApp. En el transcurs de l'operació, se li han atribuït altres delictes presumptament comesos pel detingut com el tràfic de drogues.

Segons expliquen diferents mitjans de Madrid, el detingut havia conegut als menors a Torrevieja (Alacant) l'agost de 2017, temps on va començar donant-los diners a canvi que li netegessin el cotxe i així guanyar-se la seva confiança.

Carlos Abajo era vicesecretari d'Agenda Digital del PP de Biscaia fins aquesta setmana. El partit l'ha expulsat després de conèixer la seva implicació en el robatori d'oli i productes gurmet emmagatzemats en una llotja en la qual havia treballat temps enrere. Però la cartilla de delictes ha anat augmentant amb el pas de les hores: divendres passat, tot just un dia després que es comuniqués internament l'expulsió, aquesta persona va ser detinguda per la Guàrdia Civil acusada de demanar a menors imatges sexuals a canvi de diners, en el marc d'una operació anomenada Kaio 75.

