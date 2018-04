Destapen irregularitats al currículum militar de Felip VI

Només un any després (1989) concloïa la seva accelerada carrera militar, convertint-se en tinent d'Infanteria, alferes de navili -grau que correspon al de tinent dels exèrcits de Terra i Aire- i tinent d'Aviació. "Per tenir aquests tres títols primer hagués necessitat aprovar una oposició, el Príncep d'Astúries va entrar en l'àmbit militar per ser qui és. Per obtenir els tres títols de tinent havia d'haver invertit cinc anys en cada carrera, un total de quinze anys per obtenir els tres despatxos, i el rei només va invertir un total de tres anys en la seva formació militar i quatre per aconseguir els títols", diu a 'Público' una font de l'àmbit militar.

Un any després, Juan Carlos I el nomenava cavaller alferes cadet d'infanteria; la qual cosa sol donar-se als tres anys de formació. L'aleshores príncep d'Astúries, també rebia la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Militar amb distintiu blanc, reservada als oficials generals, i -posteriorment, a l'Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra)- va ser nomenat cavaller guardiamarina només arribar. Es tracta d'una denominació que es conserva durant dos anys, però Felip VI només va estar un any en aquesta destinació. També va rebre una Gran Creu del Mèrit Naval. Per últim, a l'Acadèmia General de l'Aire de San Javier (Múrcia), va entrar com a alferes alumne quan qualsevol altre militar necessita tres anys per obtenir aquesta denominació. També va obtenir una Gran Creu del Mèrit Aeronàutic.