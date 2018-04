Última actualització Dilluns, 23 d'abril de 2018 19:30 h

Espanya busca un aliat en el ministre d'exteriors però no li acaba de sortir bé

Redacció| El ministre d'Exteriors de Suïssa, Ignazio Cassis, ha traslladat aquest dilluns al seu homòleg espanyol que els polítics catalans que són exiliats o han viatjat a Suïssa ho fan com a "beneficiaris" de l'acord de lliure circulació de persones. "D'acord amb l'ordre jurídic suís poden celebrar lliurement discursos polítics", recull un comunicat de la Confederació suïssa sobre la reunió bilateral entre Ignazio Cassis i Alfonso Dastis a Berna.

Tots dos s'han emplaçat a resoldre "aquestes qüestions" per la via judicial. Segons el mateix comunicat, els dos mandataris han tractat durant la trobada aspectes polítics com ara la formació d'un govern a Catalunya i Cassis ha reiterat la posició de Suïssa, que segons el text difós, és que es tracta "d'un problema de política interior que s'ha de resoldre dins el marc constitucional espanyol". Els dos ministres han abordat també aspectes com la lluita contra la corrupció o la cooperació judicial entre els dos estats. Segons informa el govern suís, la darrera reunió bilateral entre els ministres suís i espanyol es remunta al 2013, quan Didier Burkhalter va ser de visita a Madrid.

La setmana passada, l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel va participar en una xerrada a la Universitat de Lausana. Tant ella com la secretària general d'ERC, Marta Rovira, estan exiliades a Suïssa i el ministeri de Justícia helvètic ja ha reiterat que el país helvètic "no extradeix" per "motius polítics". Precisament la setmana passada el president del Parlament, Roger Torrent, també va ser a Suïssa, on va reunir-se, entre altres, amb relators de l'ONU i l'alcalde de Ginebra, Rémy Pagani, que va oferir la seva ciutat i Suïssa sencera per fer de mediadors entre Catalunya i Espanya. Anteriorment, el mes de març passat, Puigdemont va ser de visita també a Ginebra, on va participar, entre altres, al Festival de Cinema i Fòrum de Drets Humans.