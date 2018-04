[Vídeo] Així reben els veïns de Badalona a Albiol per Sant Jordi

Última actualització Dilluns, 23 d'abril de 2018 20:00 h

Escridassada monumental al popular

Gerard Sesé @gerardsese | Diada de Sant Jordi massiu i sense incidents, com sempre succeeix amb el tarannà català. Això no vol dir, però, que la gent no estigui enfadada amb aquells defensors de la repressió i l'empresonament de part del Govern legítim de la República i dels #Jordis. Així ho han volgut expressar amb una sonora xiulada i escridassada els veïns de Badalona quan han vist el seu exalcalde, Xavier Garcia-Albiol.

A veure Albiol, quan REGALES gratis roses en una fira on el petit comerç i entitats viuen de VENDRE roses et passa això #Badalona #ForaAlbiol #SantJordi2018 pic.twitter.com/vsn0kPkuo2 — Jose Téllez (@JosepTellez) 23 d’abril de 2018

Tal com es pot veure al vídeo penjat pel tinent d'alcalde badaloní per Gunayem Badalona, José Téllez, els veïns de la ciutat del Barcelonès no han encaixat massa bé que Xavier García-Albiol, exalcalde de la ciutat, es passegés tan tranquil pels carrers de la ciutat sent còmplice directe per l'empresonament dels presos polítics i dels exiliats. Albiol ha estat molt bel·ligerant contra el procés i el seu partit governa Catalunya a través del 155 de manera il·legal i il·legítima. A més, el badaloní va treure els pitjors resultats del PP a Catalunya quedant últim i amb només 4 escons.