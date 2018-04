Un restaurant sirià rep atacs xenòfobs per ser catalanista

Última actualització Dilluns, 23 d'abril de 2018 20:30 h

És el quart atac dels últims mesos

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | El Xix kebab és un restaurant sirià a Barcelona, com tants d'altres hi ha. Però aquest ha rebut atacs xenòfobs de la ultradreta. I per què aquest concretament i no tots els altres? Doncs perquè el seu amo, en Gabriel Garroum Pla ha col·locat un llacet groc a l'entrada. Així ell mateix ho denuncia.

La ultradreta d'arreu d'Europa culpa i odia la immigració en general i especialment la d'origen islàmic. A Catalunya també, però abans odia més als independentistes. Així ho porta demostrant l'últim any atacant un restaurant sirià que s'ha posicionat en contra les pràctiques de l'Estat espanyol i la seva repressió.

El mateix amo del local així ho explicava ara fa uns mesos quan rebia el tercer atac: "suposo que al feixisme li costa molt entendre això de ser catalans i sirians alhora". Ell mateix reflexionava: "Fa més de 30 anys que estem al mateix local. MAI hi ha hagut un sol problema per ser un restaurant sirià. En els dos últims anys, tres atacs amb pintura (alguns amb simbologia feixista), i un parell de trucades amenaçant".

Avui, per Sant Jordi, s'ha trobat la botiga tota empastifada de pintura groga: "Avui és el millor dia de l'any a Catalunya. Per desgràcia algú s'ha encarregat de destrossar-lo. Un altre atac al restaurant, aquest cop amb pintura groga. No voleu groc? Doncs dues tasses". Garroum intentava trobar un perquè als atacs: "Us diré com ho interpreto jo, i puc estar equivocat. La mateixa mentalitat que t'amenaça després dels atemptats de París i Niça 'por moro' et tira pintura si et posiciones políticament. Nosaltres som un restaurant amb més de 30 anys a la ciutat, i ens devem absolutament a tothom".

I encara anava més enllà per a trobar una explicació: "Les úniques accions que hem fet pel que fa a tot el que està passant a Catalunya són les següents: tancar el 3 d'octubre + senyera a l'entrada i tenir un llaç groc al gerro de l'entrada. La intolerància no té límits, es veu".

Per acabar, el que més li fa mal de tot plegat no són els atacs en si sinó el seu pare: "Us he de ser sincer, el que més em dol és la cara del meu pare. No n'hi ha prou amb passar-les canutes durant aquests últims 7 anys de guerra, veure la teva ciutat arrasada i els teus dispersats pel món. No.T'has de sentir amenaçat també a la ciutat on hi tens tot el que et queda".



Avui és el millor dia de l’any a #Catalunya. Per degràcia algú s’ha encarregat de destrossar-lo. Un altre atac al restaurant, aquest cop amb pintura groga. No voleu groc? Doncs dues tasses. Si es creuen que canviarem la recepta del hummus van molt equivocats. pic.twitter.com/pWSzR8xvto — Gabriel Garroum Pla (@GabrielGarroum) 23 d’abril de 2018

Hoy hemos amanecido así en el restaurante, lleno de pintura negra. El tercer ataque/amenaza en año y poco. Supongo que al fascismo le cuesta mucho entender eso de ser catalanes y sirios a la vez. "Spread hummus, not hate" pic.twitter.com/aQtu9ECuPu — Gabriel Garroum Pla (@GabrielGarroum) 27 de novembre de 2017

Notícies relacionades