Festa ultra de Societat Civil Catalana el dia de Sant Jordi

Última actualització Dilluns, 23 d'abril de 2018 21:50 h

L’artista convidat, el fracassat polític francès Manuel Valls: "Podeu comptar amb mi, sempre estaré amb vosaltres per aquest combat" al rebre el premi al seny

ACN Barcelona .- L'exprimer ministre francès Manuel Valls ha parlat de la seva possible candidatura per Cs a les eleccions municipals del 2019. En el seu discurs d'aquest dilluns de Sant Jordi a la nit, a la Llotja de Mar de Barcelona, i després de rebre el primer premi al Seny que atorga Societat Civil Catalana (SCC), Valls ha citat el refrany "roda el món i torna al Born".

Tot seguit ha reconegut que hi ha molta expectativa sobre el seu paper a les properes eleccions municipals, i ha sentenciat: "Podeu comptar amb mi, sempre estaré amb vosaltres per aquest combat, per la democràcia, la llibertat i la societat civil catalana".A l'acte de SCC hi han assistit la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría; el delegat de l'Estat a Catalunya, Enric Millo; el president estatal de Cs, Albert Rivera; la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, a més de representants del PSC i el PPC.