Portades: La Vanguardia i El Periódico tapen la repressió amb el Sant Jordi

Josep Pagès i Canaleta CARDEDEU SENSE UN BON AJUNTAMENT NI BONA POLICIA LOCAL UN ELS COTXES NO RESPENTEN ELS PASOS DE VIANATS I JA CACAS DE GOSSOS PER TOT ARREU EL BARRI DELS ESTALVIS EL PITJOR DE CARDEDEU UN JA GENT MOLT DOLENTA JUNTS PER CATALUNYA ,E.R.C. y LA CUP ¿ VOLEU FER SI O NO UN NOU GOVERN CATALÀ ? SI NO ¿ PER QUÈ HUS BAN VOTAR ? ¿PER QUÈ NO ELIMINEU EL ARTICLE 155 ? DE QUE HUS SERBEIX TENIR UNA MAJORIA ? SI NO FEU UN GOVERN JUNTS PER CATALUNYA ,E.R.C. y LA CUP ¿ VOLEU FER SI O NO UN NOU GOVERN CATALÀ ? SI NO ¿ PER QUÈ HUS BAN VOTAR ? ¿PER QUÈ NO ELIMINEU EL ARTICLE 155 ? DE QUE HUS SERBEIX TENIR UNA MAJORIA ? SI NO FEU UN GOVERN

24 d'abril de 2018, 10.12 h

QUE PER SANT JORDI DIADA NACIONAL DE CATALUNYA EL GRAN DIA DEL POBLE CATALÀ No tinguen ,, encara UN GOVERN CATALÀ Es culpa del " ( EX-PRESIDENT CARLES PUIGDEMONT ) " Que con el NO PUEDE SERLO No vol u sigui ningu per lo ques veu LI Agrada lo sigan las Camaras i perioristas Si ja unaltra President aixo ja no pasaria PUIGDEMONT NOMES PENSA EN EL en ningu mes es un FET Li importa una merda a BARCELONA Tinguen mes de MIL PERSONES SENSE SOSTRE Mal vivin al... Llegir més