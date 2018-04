Nou escàndol del PP de Madrid: feien servir fons públics per promocionar-se

Última actualització Dimarts, 24 d'abril de 2018 09:30 h

Ho ha confessat la responsable de comunicació dels governs d'Esperanza Aguirre i Ignacio González

Redacció | "Els consellers més preocupats per la seva imatge personal" de la Comunitat de Madrid gestionaven els mitjans a la seva disposició per promocionar-se. Així ho ha declarat com a investigada en el cas Púnica la responsable de comunicació dels governs d'Esperanza Aguirre i Ignacio González, Isabel Gallego.

Gallego va declarar la primera setmana d'abril i ho va fer per segona vegada. Durant la declaració, va assegurar que els consellers utilitzaven diferents organismes com a "chiringuitos" per a millorar la seva imatge.

D'aquesta manera, Alfredo Prada hauria utilitzat la Ciutat de la Justícia; Francisco Granados, l'Agència de la Immigració; Lucía Figar, la Fundació Madri+d y Manuel Lamela, l'1% de les Obres, segons va afirmar la resposanble de comunicació dels governs del PP madrileny davant del jujtge i recull El Español.

Així ha justificat, de passada, que moltes de les decisions no passessin per la direcció general de mitjans que ella liderava perquè els consellers "tenien els seus propis equips de confiança, premsa i publicitat", ha exposat.

