Aquesta és l'acció conjunta per acostar els presos polítics a Catalunya

Redacció | Les diferents defenses dels presos polítics fa temps que treballen en un nou objectiu comú: aconseguir el trasllat a presons catalanes. Entenen que la instrucció per part del jutge del Suprem Pablo Llarena està pràcticament acabada i que ja els ha comunicat formalment la interlocutòria de processament i, per tant, ja no hauran d'anar al Suprem fins al dia del judici.