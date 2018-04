Aquests són els vols afectats per la vaga de pilots del 25 i 26 d'abril

Pots consultar aquí els vols afectats per les vagues de l'aerolínia.

Des de Vueling expliquen que només un 86% dels passatgers no es veuran afectats per les aturades. Però també reconeix que el 75% volaran 24 hores després de l'hora que havien reservat inicialment.

Aquests dies de vaga però, no són els únics. De moment, es mantenen també pels dies 4 i 5 de maig.

