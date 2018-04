Entitats properes a Cs volen acabar amb la immersió lingüística des d'Europa

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

24 d'abril de 2018, 12.35 h





NO T'ESPPANTIS, BEJOTAAAAAA !!!! NO ET FACIS CACA ALS CALÇOTETS, PPOBRET !!!!





T'ASSEGURO QUE "IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA" NO VOL DIR ANAR A TIRAR A MAR AMB UN TROS DE FORMIGÓ LLIGAT ALS PEUS TOTS AQUELLS FILL DE TRUJA QUE, PER AGRAIR A CATALUNYA QUE ELS HAGI SALVAT DE LA MISÈRIA, ES NEGUEN A PARLAR CATALÀ.





NO, DE VERITAT QUE NO VOL PAS DIR AIXÒ.