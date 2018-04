L'Abogacía del Estado esdevé la primera víctima de la guerra entre Llarena i Montoro

Última actualització Dimarts, 24 d'abril de 2018 13:15 h

El jutge i el ministre es barallen perquè l'ens doni per bona la seva versió

@JoanSole_ | Comprin crispetes perquè la pel·lícula s'anima. La guerra oberta entre el jutge del Tribunal Suprem i el ministre d'Hisenda ja té la primera víctima, l'Abogacía del Estado.

Després que el jutge li demanés a Montoro que certifiques que no hi havia malversació de fons públics, un fet insòlit perquè és com demanar a un investigat que demostri la seva innocència, el ministre ha decidit fer front al repte demanant ajuda a l'Abogacía del Estado. La institució que assisteix judicialment a l'Estat.

Aquesta ajuda, que s'ha formalitzat amb trobades amb lletrats, ha servit per assessorar el ministre sobre els possibles problemes legals que es poden derivar de la intervenció dels comptes catalans. En aquestes reunions s'han coordinat les versions que caldria donar per poder fer front als problemes legals que es poden derivar del procés judicial un cop Hisenda presenti el seu informe on demostrarà que no s'han desviat fons públics en l'organització del referèndum. La batussa legal que es pot derivar d'aquest document seria amb la Guardia Civil, qui sosté que hi ha malversació, i amb els presos polítics processats per Llarena sota aquest presumpte delicte.

Llarena contra l'Abogacía

Que la institució que assisteix judicialment l'Estat estigui ajudant el ministeri ha molestat el jutge Llarena, cada cop més sol en la seva causa contra els líders republicans -com ja va avançar el directe!cat diumenge passat -.

El cas, que encara embolica més la troca, és que la mateixa Abogacía va demanar al Tribunal Suprem, per recomanació del ministeri d'Hisenda, que investigues la malversació en un text que data del 5 de febrer. Que ara l'Abogacía ajudi a Montoro ha enfurismat Llarena, que està pensant a reclamar un informe a l'Abogacía perquè expliqui per quin motiu es va personar en la causa que investiga el procés si ara està assessorant una versió que és totalment contradictòria.

Segons apunten diaris unionistes, si Montoro segueix defensant la no malversació, el jutge demanarà formalment als assessors jurídics de l'Estat que intervinguin per explicar els motius de la seva condició en tot el procés.