Dastis decebut pel rebuig de Suissa a l'extradició de Rovira i Gabriel

Segons un diari suís

Redacció | El ministre d'exterior helvètic, Ignazio Cassis, es reafirma en la posició de Suïssa de no extradir Marta Rovira i Anna Gabriel i reitera que els polítics catalans poden fer discursos "lliurement" a Suïssa en el marc de la lliure circulació de persones. Cassis i el ministre d'Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, es van reunir aquest dilluns a Berga, Suïssa, després de més de cinc anys des de l'última reunió bilateral. Una trobada on, segons el diari suís Le Nouvelliste, Dastis va sortir sense la resposta que esperava.

"Si el ministre espanyol Dastis venia a buscar suport contra Catalunya, haurà marxat decebut", recull el diari suís , que sentencia que Cassis va tancar la porta a extradir Marta Rovira i Anna Gabriel.

Precisament, el ministre d'Exteriors de Suïssa va traslladar aquest dilluns al seu homòleg espanyol que els polítics catalans que són o han viatjat a Suïssa ho fan com a "beneficiaris" de l'acord de lliure circulació de persones.

"D'acord amb l'ordre jurídic suís poden celebrar lliurement discursos polítics", recull un comunicat de la Confederació suïssa sobre la reunió bilateral entre Ignazio Cassis i Alfonso Dastis a Berna.

Cassis ha reiterat la posició de Suïssa i ha insistit que no és un assumpte polític i, per tant, ho resoldran els jutges i no el govern helvètic. Tanmateix, ha dit que es tracta "d'un problema de política interior que s'ha de resoldre dins el marc constitucional espanyol".

D'altra banda, Cassis va descartar en roda de premsa "interferir" en la política interna espanyola, "de la mateixa manera que Espanya tampoc va interferir en la qüestió del Jura". Aquest cantó es va separar del de Berna per referèndum l'any 1975.

