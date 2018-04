El TC frustra l'intent del Gobierno d'erradicar la pluralitat als mitjans catalans

La decisió arriba després que la Generalitat presentés un recurs qüestionant la "ingerència" de l'Estat -a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)- a l'hora de tramitar les convocatòries de subvencions. El tribunal ha estimat de forma parcial el recurs i considera que l'obligació d'haver de comunicar a aquesta base de dades estatals "pot produir certes pertorbacions en el funcionament de l'administració". Fins ara, la llei establia que qualsevol subvenció s'havia de comunicar i que, per acabar-se publicant, calia primer que passés per aquest organisme estatal.

El TC ha declarat inconstitucional una part de l'article 30.1 de la Llei General de Subvencions. Concretament, aquell que estableix que cal "per conducte" (i per tant, de manera obligada) tramitar les subvencions a través de la BDNS.Fins ara, la llei establia que la intermediació d'aquest organisme estatal era "necessària", ja que les comunitats autònomes havien de donar trasllat a aquest organisme abans que es publiqués la subvenció al diari oficial de cada comunitat autònoma. Sense aquest pas, no es podia completar la tramitació. El tribunal ha donat la raó a la Generalitat i considera que aquest tràmit -fins ara obligatori- "pot produir certes pertorbacions en el funcionament de l'administració". Entre d'altres, reconeix que aquest procediment produïa un "retard inevitable" de la publicitat de la convocatòria.