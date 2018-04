Europa descobreix de primera mà la corrupció del PP: un senador anava amb putes de 3 en 3 i pagava amb bitllets de 500€

Última actualització Dimarts, 24 d'abril de 2018 14:45 h

Pedro Agramunt és "altament sospitós" d'haver representat els interessos de les dictadures de l'Azerbaidjan i de Síria a canvi de favors

Gerard Sesé @gerardsese | L'escàndol de corrupció més gran i colossal d'Europa esquitxa directament al Partit Popular espanyol: El senador popular Pedro Agramunt es considera "altament sospitós" d'haver representat els interessos de les dictadures de l'Azerbaidjan i de Síria a canvi de diners, regals i, segons alguns testimonis, els serveis de prostitutes mentre exercia d'observador electoral. Agramunt va ser president de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, càrrec va haver de deixar obligatòriament per les acusacions de corrupció, a més, el Partit Popular Europeu, el va instar a dimitir tal com ja va explicar directe!cat en el seu moment.

Viatges a Siria i Azerbaian amb putes de 3 en 3

Agramunt havia realitzat en aquell moment un viatge a Síria, on es va allotjar en hotels de luxe, per mantenir una trobada amb Baixar al-Assad i es va oferir des d'allí a pagar viatges similars a altres membres del Consell d'Europa per suavitzar les seves posicions sobre les accions de la dictadura siriana. Les noves dades sobre les sospites de corrupció del senador del PP Valencià provenen d'un extens informe sobre la corrupció, encarregat pel Consell d'Europa a un grup d'experts independents, compost per quatre jutges europeus.

El document explica en més 200 pàgines, diferents casos de males pràctiques creu que l'elecció d'Agramunt com a president de l'Assemblea va ser gràcies a les pressions dl'Azerbaidjan. La Comissió independent assegura que hi ha nombrosos exemples que indiquen que el senador popular va defensar els interessos del país a l'hora de prendre decisions en l'Assemblea. Els azerbaidjanesos haurien assegurat l'elecció d'una Assemblea Parlamentària amiga regalant catifes valorades en milers d'euros (tantes que l'ambaixada d'Azerbaidjan va haver de destinar una de les seves habitacions només per a emmagatzemar-les) aparells electrònics de luxe, rellotges, joies, vacances pagades, prostitutes (fins i tot de 3 en 3) i diners en efectiu (bitllets de 500) o mitjançant transferències realitzades per companyies anònimes.

La llista de delictes

L'informe també apunta que Agramunt va intervenir esborranys d'informes del secretariat de l'Assemblea per minimitzar les crítiques cap a les autoritats àzeris i està també provat que va actuar contra el codi de conducta en desvetllar un esborrany al representant d'Azerbaidjan a l'Assemblea, Samad Seyidov. També conclou que Agramunt "va trencar el principi de neutralitat, imparcialitat i objectivitat" que van aparellats al codi de conducta per a missions d'observació.

