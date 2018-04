La insípida resposta del Barça a la censura de les samarretes grogues arriba 48 hores després

Última actualització Dimarts, 24 d'abril de 2018 15:15 h

El club demana explicacions per escrit al govern espanyol i a la federació

Redacció | Més de 48 hores. Aquest és el temps que ha necessitat el FC Barcelona per reaccionar a la polèmica per l'actuació policial a la final de la Copa del Rei amb la confiscació de samarretes, bufandes i xiulets de color groc, tal com exigia gran part de l'afició blaugrana.

Després de les constants esquivades del club a posicionar-se en el cas català, el portaveu del club, Josep Vives, ha anunciat que el Barça ha demanat explicacions per escrit al govern espanyol i a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per la confiscació de peces grogues.

"En funció de la resposta que tinguem, estudiarem quines són les accions que hem de tirar endavant", ha avançat Vives a Rac1, sense concretar quines.

Tanmateix, ha sortit en defensa del club blaugrana i ha negat que el Barça estigués assabentat de la retirada d'elements grocs al Wanda Metropolitano. "És absolutament fals. Estem farts que ens manipulin d'aquesta manera", ha lamentat el portaveu.



Tres reunions per preparar el dispositiu de seguretat

"Hi va haver tres reunions per preparar el dispositiu de partit de la final de Copa. En l'última, presidida per la senyora Dancausa, es va dir que per seguretat s'aplicaria la llei", ha detallat el portaveu del club. "Ningú va posar sobre la taula si algú podria entrar a l'estadi amb una samarreta d'un color o un altre perquè això forma part d'un dret innegociable de les persones", ha insistit Vives.

"Quan ens vam assabentar del que estava passant ens vam quedar astorats. No ens ho podíem creure. Després, va venir la indignació", ha assegurat Vives, que diu que la seguretat blaugrana "va demanar explicacions. I ha explicat que "el policia del Cos Nacional de Policia que dirigeix la seguretat de l'Atlètic de Madrid i del Wanda Metropolitano va dir als nostres membres de seguretat que estava sorprès perquè tampoc ho entenia".

Per la seva banda, la Confederació Mundial de Penyes del Barça està estudiant emprendre "accions en l'àmbit judicial" per una vulneració de drets fonamentals, segons ha confirmat Vives.

