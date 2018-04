El Gobierno temia que els funcionaris catalans boicotegessin l'aplicació del 155

Última actualització Dimarts, 24 d'abril de 2018 15:45 h

S'esperaven una reacció contrària després d'acomiadar 230 càrrecs que mai es va produir

Redacció | L'aplicació abrupta de l'article 155 va causar un cert neguit al Gobierno, que fins i tot s'esperava que amb la decisió d'escapçar la Generalitat i dissoldre el Parlament els funcionaris podrien boicotejar el funcionament del país.

La realitat, però, fou una altra. Les expectatives d'un possible boicot tot i l'acomiadament dels 230 càrrecs de confiança del Govern, ara ja en són 255, no es van produir. Com explica el diari El País, amb testimonis de la delegació del Gobierno i de l'executiu espanyol, la col·laboració va ser "normal, sense escarafalls" amb el "compliment del treball del dia a dia a les àrees essencials".

Fou durant els primers dies laborals després del cop contra les institucions catalanes quan més es va "témer" una reacció: "Un moviment insurreccional i que els funcionaris no anessin a treballar". Però no fou així, "amb més o menys males cares", cadascun feia la seva feina.