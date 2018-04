Un dels representants d'Espanya a Eurovisió fa enrabiar l'unionisme en regalar-li aquest llibre a la seva nòvia

Última actualització Dimarts, 24 d'abril de 2018 17:15 h

Ella, també cantarà al festival musical europeu

Gerard Sesé @gerardsese | El català Alfred Garcia ha tornat a enrabiar la caverna. Ella i la seva parella, la navarresa Amaia Romeo seran els encarregats de representar Espanya al festival d'Eurovisión que es farà a Portugal aquest mes de maig. Durant la seva etapa per l'acadèmia d'Operación Triumfo, el pratenc va haver de desmentir, diferents vegades, que ell no és independentista malgrat que des de la Meseta no se l'han acabat de creure mai. Ara, han tornat a rabiar amb el regal de Sant Jordi que li ha fet a la seva parella.

Són els enamorats de moda: l'Alfred i l'Amaia. Es van conèixer al programa de televisió Operación Truimfo i ara representaran Espanya al festival d'Eurovisió. Ja quan estava al concurs, el pratenc va haver de desmentir als mitjans de la caverna que ell no és independentista. Però mai se l'han acabat de creure.

Ara, tots els unionistes han esclatat en còlera després que en un innocent vídeo de la parella es veu l'Amaia amb una rosa (vermella) i un llibre que li havia regalat l'Alfred. Pel llom del llibre es pot veure que és el llibre "Espanya de merda" del cantautor Albert Pla. De fet, el cantant pratenc ja havia explicat que n'era un gran fan.

El llibre és un relat en el qual l'autor plasma la seva àcida noció de l'Estat a partir de la gira d'un músic uruguaià fictici anomenat Raúl Gadea on no se salva gairebé ningú.



"Et falta un bull"



El presentador de la COPE, Carlos Herrera, ha estat un dels que ha tret més bilis per la boca en conèxier la notícia. De fet, avui ho ha volgut comentar al seu programa i ha considerat una imprudència que el representant d'Espanya a Eurovisió li regali aquest llibre: "són ganes que la gent es cabregi amb tu, et falta un bull". La xarxa també s'ha omplert d'insults i improperis cap el català.



Sant Jordi x @amaia_ot2017. A post shared by ALFRED (@alfred_ot2017) on Apr 23, 2018 at 2:32am PDT

