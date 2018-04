El PP contra Comín per la delegació de vot

24 d'abril de 2018, 17.32 h

No és més gamarús perque els màsters del PP ja estàn prou aclarits i desprestigiats i ja no se'n pot ser més. Albilelo, mira les lleis democtràtiques, i veuràs el que es pot fer i el que no es pot fer. Vosaltres només llegiu el que us convé, i si no ho trobeu, ho modifiqueu com en temps ... de sempre, vaja. Amb vosaltres, no hi ha més solució que la INDEPENDENCIA. Per cert, SER CATALÀ NO NOMÉS ÉS VIURE A CATALUNYA, T'HO DIC ENCARA QUE SÉ QUE NO M'ENTENDRAS.