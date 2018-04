Enric Juliana insulta gratuïtament Dante Fachin a Twitter

Última actualització Dimarts, 24 d'abril de 2018 17:45 h

Gerard Sesé @gerardsese | Enric Juliana, un dels periodistes de capçalera del Grupo Godó, ha perdut els papers de manera força sorprenent quan ha insultat avui l'exdiputat de Podemos a Catalunya, Albano Dante Fachín a través de Twitter.

Encara que sembli mentida, Enric Juliana, en un moment de còlera força incomprensible, ha insultat a Twitter Albano Dante Fachín. Ho feia responent un article de l'excomú titulat "Carta oberta a Albiol i Arrimadas: Sant Jordi serà sempre nostre".

"Com pots ser tant ruc" li deia Juliana (ho transcrivim textualment, amb la falta d'ortografia inclosa, hauria d'haver escrit 'tan' sense la 't'). És evident que el periodista no s'ha llegit l'article i que n'ha jutjat el contingut només per l'enunciat. Si més no, això és el que ha pensat el mateix Albano que li ha respost: "Tu tampoc te l'has llegit? Jo sempre en llegeixo els teus articles fins al final...".

I és que el contingut de l'article especifica que no defensa un Sant Jordi independentista sinó de la gent culta, que s'ho qüestiona tot, que aprecia i estima la cultura, a la gent crítica i compromesa, uns valors contraposats als quals creu que representen PP i Cs que es basen en la ignorància de la gent per a mentir i treure'n rèdit polític. Sense dubte, que Juliana no s'ha llegit l'article o, pitjor, no l'ha entès.

