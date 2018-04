Rajoy avala l'alarmant manca de democràcia a Turquia fent cas omís a l'alerta d'Europa

I, tot això, mentre l'Estat ha rebut aproximadament un centenar de sol·licituts d'asil turques (des del 2016) per la repressió del govern de Recep Tayyip Erdoğan contra els seus opositors polítics. En aquest sentit, cal recordar l'oposició de països europeus amb democràcies consolidades que s'han negat a acollir personalitats turques a pocs mesos de les eleccions al país, com Alemanya o els Països Baixos.

"VI Reunió d'alt nivell Hispano-Turca. Lluita contra el terrorisme, les relacions comercials i assumptes de Defensa, entre altres assumptes a tractar", ha escrit Mariano Rajoy al seu compte de Twitter. S'ha reunit al Palau de la Moncloa amb Binali Yildirim, per presidir la VI cimera bilateral entre els dos països. L'escena ha estat, si més no, trista: el president espanyol escoltant l'himne d'una dictadura. Quatre ministres espanyols es reuniran també amb els seus respectius homòlegs turcs: el d'Interior, Juan Ignacio Zoido; Economia, Román Escolano; Foment, Íñigo de la Serna, i Agricultura, Isabel García Tejerina.

