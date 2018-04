[Vídeo] L'agressivitat d'un excandidat de C's per Barcelona quan és enxampat arrencant llaços grocs

Última actualització Dimarts, 24 d'abril de 2018 19:15 h

Redacció| Va formar part de la llista de Ciudadanos per Barcelona a les darreres eleccions municipals (2015) i ara es dedica a arrencar llaços grocs pels carrers de la ciutat. Felix Zamorano Benito ha estat gravat per un veí de Sant Andreu mentre treia aquest símbol per la llibertat dels presos polítics catalans i ha respost de manera molt agressiva al fet que l'hagin enxampat: "que ets, l'alcaldessa de Barcelona?", li ha dit al jove que gravava, que assegura haver-li "demanat si us plau" que cessés els seus actes.





ALERTA| Un votant de Ciutadans arrenca llaços grocs a Sant Andreu i un altre veí, també espanyolista, agredeix al noi que el gravava. pic.twitter.com/uIKgSHcIrr — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 23 d’abril de 2018













Que se m,ha tallat el començament! pic.twitter.com/4S9XPeWlq1 — Nina de Chartreuse (@NinaIvori) 22 d’abril de 2018 Aquest cas recorda a un altre destapat avui mateix: Eva Sagardoy, que ha estat candidata a senadora de C's, arrencava cartells dels CDR a Tarragona acompanyada d'un membre de la ultradreta que mostra un tatuatge relacionat amb els Hammerskin, un grupuscle neonazi. Revisant les xarxes socials de Felix Zamorano Benito es pot veure que està subscrit a grups de l'estil "Aforo libre de rojos", que es presenta amb la frase "soy español i no immigración sin trabajo" i que té la següent fotografia de portada.

"La llibertat passa també per respectar la gent que fa neteja de la ciutat de Barcelona", contesta també a una altra veïna que li demana que no vulneri la llibertat dels seus veïns de col·locar els llaços reivindicatius. I ell afegeix: "això del groc a mi no m'agrada, no m'agrada que embrutis Barcelona". En un altre moment del vídeo, ensenya un pin amb el logo de Ciutadans i assegura portar-lo "a molta honra" i -per acabar- s'ajunta amb un home que l'anima a "arrencar tots els llaços que vegi" i que acaba colpejant al jove que ho grava tot al crit de "no em gravis que te la jugues".