[Vídeo] Un expert en dret penal: ''El càstig a Jordi Sànchez és autoritari i excessiu''

Última actualització Dimarts, 24 d'abril de 2018 18:45 h

Només es pot aplicar un màxim de 14 dies i se li ha castigat tot el mes

Gerard Sesé @gerardsese | El director de l'observatori del sistema penal i drets humans de la Universitat de Barcelona, Iñaki Rivera, ha visitat aquesta tarda el programa 'Tot es mou' de TV3 coincidint amb l'entrevista que han fet a la dona de Jordi Sánchez, Susanna Barreda. Rivera ha estat molt dur i contundent contra la sanció al pres català per haver fet un discurs durant la campanya electoral del 21-D.

L'expert en dret penal ha assegurat que el càstig al pres polític és "autoritari i excessiu, abusiu, excepcional i que crida l'atenció". Així de clar ho ha explicat Iñaki Rivera. L'expert en dret penitenciari ha explicat que el dret penal a les presons "és un tema oblidat" i que hi ha altres experts de la matèria de la resta de l'Estat espanyol que també confirmen aquesta posició sobre el càstig a Jordi Sànchez. A més, ha explicat que aquesta sanció és només per a 14 dies i no un mes sencer.





Atenció! Un expert en dret penal assegura que el càstig a Jordi Sànchez és "autoritari i excessiu''. Els motiu a l'enllaç: https://t.co/KcjijWG5ke pic.twitter.com/WzPZeKX7pv — Gerard Sesé (@gerardsese) 24 d’abril de 2018 Rivera ha assegurat que el dret penitenciari comença a aflorar als mitjans amb temes de sancions i trasllats que fins ara no es parlava i "toca posar-hi una atenció important".

