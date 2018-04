[Vídeo] Losantos, sobre els ''pobrets'' que hi ha a les fosses del franquisme: ''si estan bé! Per què moure'ls?''

Última actualització Dimarts, 24 d'abril de 2018 19:45 h

"Hi ha gent que té aquesta mania", ha sentenciat

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| "El que vosaltres voleu amb la llei de memòria històrica i democràtica que dieu és que qualsevol que digui que va haver-hi alguna cosa bona al franquisme -per exemple, els pantans- vagi a la presó fins a quatre anys". Sense cap mena de vergonya, el periodista Federico Jiménez Losantos ha criticat avui l’exhumació de cossos de les fosses comunes de la guerra civil espanyola.

Losantos, sobre els ''pobrets'' que hi ha a les fosses del franquisme: ''si estan bé! Per què moure'ls?'' pic.twitter.com/qA4HeSbe5u — directevideos (@directevideos) 24 d’abril de 2018

Des de la seva emissora de ràdio, Losantos ha comentat l’exhumació dels primers dos cossos del Valle de los Caídos i s'ha atrevit a preguntar-se "per què volen moure’ls els pobrets que estan en fosses? Si hi estan bé”. El periodista ha criticat que "després de 80 anys" algunes persones vulguin enterrar amb dignitat els seus familiars, sense mencionar els obstacles que s'han trobat durant dècades de lluita.A més, Losantos ha afegit que es tracta “d’històries particulars” en les quals els partits polítics no s’hi haurien de posar; fent referència a la llei d'amnistia que es va aprovar durant la transició espanyola. "Hi ha gent que té aquesta mania", ha dit. D'aquesta manera, un dels principals representants de la caverna mediàtica espanyola torna a mostrar el seu odi cap a tot allò que faci olor de democràcia, com ha fet -en diverses ocasions- pel que fa al cas català.