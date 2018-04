[Vídeo] Susanna Barreda explica detalls de Jordi Sànchez després del càstig: ''Estic que no m'aguanto''

Última actualització Dimarts, 24 d'abril de 2018 20:35 h

També descobreix que el mòdul on tenen el pres polític ha de conviure amb "bandes d'albanokosovars, marroquins i assassins"

Gerard Sesé @gerardsese | Susanna Barreda, dona de Jordi Sánchez, ha visitat aquesta tarda el programa "Tot es mou" de TV3 presentat per Helena García Melero per a parlar sobre com està el seu marit i la família després de fer-se públic el càstig imposat per la institució penitenciària de Soto del Real. Barreda ha descobert alguns detalls que fins ara no havia explicat.

Aquí us adjuntem un parell de vídeos de l'entrevista a Susanna Barreda aquesta tarda a TV3. El tema l'ha centrat el càstig que ha rebut Jordi Sànchez per la seva participació a través d'un missatge de veu a les eleccions del 21-D. La dona del pres polític ha explicat alguns detalls inèdits de la vida a la presó del seu marit i també com està ella i els fills.

Una de les coses que ha explicat són les traves constants per a no facilitar la comunicació entre ells com temps d'espera quan el va a visitar o com va costar que li acceptessin un número de telèfon perquè en Jordi pogués trucar-la.

També ha descrit com és el mòdul on es troba Sànchez, que ja el van canviar en aplicació del mateix càstig: "està en mòdul entre bandes d'albanokosovars, marroquins i assassins i gent per tràfic de drogues. No és com l'altre mòdul on almenys podia parlar amb el company de cel·la i eren delictes fiscals o presó preventiva".

Barreda ha explicat també que Sánchez ha decidit que els seus fills no el vegin a través d'un vidre perquè no els pot ni abraçar. També ha desvelat que a les dates senyalades és quan se'l troba a faltar i que, fins i tot, els seus fills no han volgut celebrar els seus aniversaris. Sobre els ànims de Sánchez, després d'haver-se d'estar tantes hores a la cel·la, ha acceptat que li va confessar que "Estic que no m'aguanto" tot i que Barreda recorda que Sánchez té una personalitat forta.





