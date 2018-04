Portades: 'El Mundo' recull ara que l'advocat de l'Estat assegura que es va fer servir diner públic per l'1-O

Última actualització Dimecres, 25 d'abril de 2018 09:00 h

'La Vanguardia': "JxCat i ERC es garanteixen una investidura sense la CUP".

Redacció | Titulars diversos als diaris d'aquest dimecres.





Per altra banda, també en relació a la crisi política catalana, El Punt Avui se centra en la justificació de Zoido: "Zoido justifica la persecució del groc". Mentre que La Razón: "Puigdemont aportará al tribunal alemán las palabras de Montoro". També en aquesta qüestió La Vanguardia exposa que ja hi hauria un acord per garantir la investidura sense la CUP: "JxCat i ERC es garanteixen una investidura sense la CUP".











La resta de diaris se centren en altres qüestions. El País: "Los bancos vuelven a abrir el grifo para las hipotecas". El Periódico: "La renda garantida s'embarranca al néixer". Ara: "Expulsió exprés dels pisos ocupats". i l'ABC: "El déficit del estado será 6.000 millones superior al objetivo".















El ministre d'Hisenda va explicar en una entrevista al mateix diari El Mundo que no s'havien gastat diners públics per a la celebració del referèndum. Al mateix temps però, la meitat del govern empresonat, i el que està a l'exili, estan acusats precisament de malversació, per fer servir, suposadament diners públics per a la celebració de l'1-O. Després de la picabaralla entre el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena i Montoro, ara entra en joc també l'advocat de l'Estat, que assegura, segons El Mundo que sí que es va usar diner públic. "El abogado del Estado desdice a Montoro: 'Hubo dinero público'".