Els mastegots de la justícia internacional frenen Rajoy per recórrer el vot delegat de Comín

25 d'abril de 2018, 10.10 h







Ai coi,





Rajoy,





mira tu, noi





com et molesten, oi?





Com et molesten aquesta colla de demòcrates internacionals que no entenen que tot valor democràtic i tot Dret Humà s'ha de supeditar a la SACROSANTA UNIDAZ DE LA PRATIA.







( Tampoc no volen entendre que si Catalunya se separa de l'estao ePPanyó, passareu a ser una misèria d'estat si fa no fa comparable a Albania, i en comptes d'una Unidaz de desatino en lo Universal passareu a ser una merdeta de cinquè ordre de qui tot déu s... Llegir més