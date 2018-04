L'avocat de l'Estat contra Montoro: es va fer servir diner públic pel referèndum

Última actualització Dimecres, 25 d'abril de 2018 10:00 h

Exposa que considera "acreditada i òbvia" la utilització de fons públics per la celebració del referèndum

Redacció | Després de la picabaralla entre el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i el ministre d'Hisenda, Cristíbal Montoro per si es va fer servir o no diner públic per a l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, entra en joc un altre actor.

Ara, sembla però que també s'ha sumat al carro de Llarena l'advocat de l'Estat que ha exposat que considera "acreditada i òbvia" la utilització de fons públics per l'1-O.



De fet, així ho ha comunicat ja al jutjat número 13 de Barcelona i detalla que l'estratègia hauria estat afegit "partides pressupostàries ocultes" perquè el desviament de fons passés inadvertit. Entre aquestes podrien constar-hi augments de soy destinats a càrrecs relacionats amb el procés.

En un informe considera un fet consumat el delicte de malversació de diners públics. Amb aquest raonament desmenteix clarament al mateix Montoro, que ha assegurat en nombroses ocasions que l'1-O no es va fer amb diner públic.



Un nou informe amb més detalls

Tal com recull El Mundo, l'informe posa en dubte alguns arguments del ministre com esgrimir com a aval que la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, ha certificat que no es va usar diner públic.



Ara bé, durant els darrers mesos, el secretari de l'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández Moya, ha avisat a Vidal sobre uns suposats increments salarials. Entre aquestes personalitats es troba l'exdirector d'Estudis Autonòmics, Carlos Viver, que va passar de guanyar 3.613,94 euros a 9.538,60.

