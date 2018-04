Així afecta a Barcelona la vaga de pilots de Vueling

Última actualització Dimecres, 25 d'abril de 2018 11:30 h

Aquest dijous també hi haurà vols cancel·lats

Redacció | Ja són 76 els vols que s'han cancel·lat des de o cap a Barcelona. Aquest dimecres s'enceta la primera jornada de vaga de pilots de Vueling amb afectacions a El Prat.

La vaga també està convocada per aquest 26 d'abril i el 4 i 5 de maig. El total d'afectacions programades per avui arribarà a les 122. Els efectes es veuran sobretot a Barcelona, on la companyi hi té, de fet, la seva base operativa.





Vueling ja ha advertit as seus clients i ha fet De moment, s'han cancel·lat a 38 vols amb sortida i 38 amb arribada tant per aquest dimecres com per dijous.Vueling ja ha advertit as seus clients i ha fet pública una llista de vols afectats per la jornada de vaga

