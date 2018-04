L'Abogacía del Estado no aporta cap prova que acrediti la malversació

L'Abogacía del Estado ha pres partit, o més ben dit, no ha mogut la seva postura que va defensar el 5 de febrer quan va demanar al Tribunal Suprem que investigués el desviament de fons públics. Els equips jurídics han comunicat al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que la malversació és "òbvia" i "acreditada". A més, afirma que el mecanisme fou mitjançant "partides pressupostàries amagades".

#Malveración La Abogacía del Estado dice en un informe al juez Ramírez Sunyer que se usaron fondos públicos el 1-O y que se debió falsear u ocultar su destino. Pero no aporta pruebas. — Ernesto Ekaizer (@ErnestoEkaizer) 25 d’abril de 2018

Aquest informe, amb data del 9 de març i que avui publica el diari El Mundo, ha topat amb un fet que no relata el diari nacionalista, i és, com apunta el periodista Ernesto Ekaizer, que no ha aportat cap prova que demostri la malversació.