Última actualització Dimecres, 25 d'abril de 2018 13:00 h

El Parlament Europeu registra el mateix dia una queixa sobre la "falta de pluralitat" i l'emissió de continguts "a favor de la independència" a TV3 i Catalunya Ràdio promoguda per un exdiputat del PP

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El consell d'informatius de Televisió Espanyola (TVE) ha denunciat aquest dimecres al Parlament Europeu "la manipulació i la censura" a la informació que s'emet per RTVE.

Representants dels treballadors de la cadena espanyola s'han reunit amb la presidenta del Comitè de Peticions, Cecilia Wikström, per parlar amb ella sobre el cas, que la cambra ja va admetre a tràmit fa dos mesos, i que actualment està estudiant. Alejandro Caballero, del Consell d'Informatius de RTVE ha recordat que en la petició el que demanen els treballadors és que des del Parlament Europeu "s'exigeixi al govern espanyol que es compleixin principis fonamentals en els valors europeus, com la imparcialitat, la pluralitat i la independència, a les quals ha d'estar obligada qualsevol televisió pública".



Coincidint amb la visita dels treballadors de TVE a la cambra, el PP ha emès un comunicat en què informa que s'ha registrat al Parlament Europeu una "petició ciutadana" per "estudiar la manipulació i la falta de neutralitat dels mitjans de comunicació públics que depenen de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), entre ells TV3 i Catalunya Ràdio". La petició, que ara l'Eurocambra haurà de decidir si admet a tràmit o no, la promou l'exdiputat del PP per Girona Sergio Santamaría Santigosa.



L'eurodiputada del PP i vicepresidenta del Comitè de Peticions de l'Eurocambra, Rosa Estaràs, ha assegurat que la queixa sobre els mitjans catalans "detalla nombrosos fets i indicis que apunten que TV3 i altres mitjans catalans han estat exclusivament al servei de governs catalans per promoure la independència i que, per tant, no han treballat per donar una informació completa i veraç al conjunt dels catalans".



La petició de la CCMA no ha estat acceptada

Segons Estaràs, "és rellevant" que la queixa es tracti al Comitè de Peticions "igual que s'ha fet amb altres peticions relatives a mitjans de comunicació públics". A diferència del cas de TVE, però, la petició sobre TV3 i Catalunya Ràdio encara no ha estat acceptada pel comitè i, per ara, només ha estat registrada a la cambra, com passa amb totes les queixes que arriben a Brussel·les. La queixa, en el cas dels mitjans catalans, és d'un particular, exdiputat del PP, mentre que són els propis periodistes de TVE els que promouen la petició sobre la cadena espanyola. El Secretariat del Comitè de Peticions haurà de determinar ara si el cas de TV3 és admissible o no.

La petició sobre TV3 i CatRàdio, promoguda per l'exdiputat popular Santamaría Santigosa, es queixa d'El matí de Catalunya Ràdio' de Mònica Terribas, de l'InfoK, de l'emissió de l'anunci de l'1-O, del FAQS, del programa 'Està Passant' o del 'Tot es mou' d'Helena García-Melero. El document també critica la cobertura als serveis informatius de TV3, i menciona des de connexions del corresponsal a Brussel·les, Xavi Coral fins al Més 3/24 de Xavier Graset.

Una queixa dels periodistes de TVE

"Els mitjans públics han de ser independents i plurals i no han de ser la veu de cap govern", ha assegurat Alejandro Caballero, del comitè d'informatius de TVE. Segons ha explicat Caballero, el proper pas a l'Eurocambra serà una audiència a la Comissió de Peticions, que està prevista a meitats del mes que ve. "El que estem demanant és el respecte dels drets fonamentals", ha conclòs el representant dels treballadors.

Notícies relacionades