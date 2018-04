Colau passa del teixit associatiu en el disseny de l'Espai Barça

Última actualització Dimecres, 25 d'abril de 2018 13:30 h

Redacció | "Nou cas d'urbanisme tòxic". Així descriuen les entitats veïnals de les Corts la Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) dissenyat pel nou Espai Barça. Els veïns acusen el club i l'Ajuntament de vulnerar la llei d'urbanisme i denuncien que no se'ls ha tingut en compte.

L'Espai Barça genera discrepàncies. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), la Coordinadora de les Corts, que inclou les associacions de veïns del barri, i els veïns de la Zona Universitària i Mejía Lequerica segueixen sense donar suport a la proposta i acusen l'Ajuntament i el Barça de vulnerar la llei d'urbanisme.

En una roda conjunta aquest dimecres al matí, han denunciat, entre altres, que el MPGM suposaria aixecar edificis d'oficines i un hotel, transformar vies i ordenar uns terrenys que, avui dia, queden tancats i aïllats als ciutadans. Segons la FAVB, el Barça no té potestat per aixecar un hotel dins les seves instal·lacions.

"En l'entorn de l'estadi hi ha equipament esportiu, zona verda i ús viari i la llei només permet substituir zona esportiva per zona verda. Mai per ús comercial", explica Ana Menéndez, presidenta de la FAVB, segons recull El Món.



En un inici, Colau va assegurar que buscaria l'entesa amb el consentiment de totes les parts, inclòs el teixit associatiu. Un fet que, segons la FAVB, no s'ha produït.

Roda de premsa amb entitats veïnals de Les Corts per denunciar que el projecte de l'Espai Barça és un nou cas d'urbanisme tòxic. pic.twitter.com/RJRqTz8Lxn — FAVB (@FAVBcn) 25 d’abril de 2018 Aquesta modificació del Pla General Metropolità es portarà al ple d'aquest divendres per la seva aprovació. Però els veïns encara estan esperançats. "L'acord està escenificat, però creiem que la Generalitat tindrà més seny que l'Ajuntament", han sentenciat la presidenta de la FAVB, tot i que ha advertit que si es ratifica, denunciaran el club i l'Ajuntament per incompliment de la llei. D'altra banda, han denunciat que no se'ls té en compte. Fa dues setmanes l'Ajuntament, amb el suport de tots els grups municipals a excepció de la CUP, va tancar un acord amb el club que donaria via lliure a la transformació urbanística de l'entorn de les Corts i l'inici de les obres del nou estadi culer.

