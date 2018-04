Última actualització Dimecres, 25 d'abril de 2018 14:45 h

A la notícia, la protagonista és la crema i no pas la popular

Gerard Sesé @gerardsese | Cristina Cifuentes és notícia a tots els mitjans de l'Estat. Ara, n'hi ha un que ha tractat la notícia lleugerament diferent. El diari de la caverna ABC ha fet un article on explica amb detall les característiques de la crema marca Olay i atribueix al pot d'estètica la culpa a la que Cifuentes "no va poder resistir-se".

Etiquetes abc, cristina cifuentes, olay

Els atributs espectacualrs de la crema Olay són l'excusa que té el diari ABC per a justificar, encara que sigui de manera indirecte, que Cristina Cifuentes, que ha dimitit avui finalment, el robatori d'un parell de pots de la massa per a millorar l'estètica facial i semblar més jove.L'ABC en detalla el preu "a l'any 2011 costava uns 21 euros" i explica que serveix per a "hidratar el contorn dels ulls, l'oval facial i el coll. Es tracta de la crema més avançada d'Olay i està específicament dissenyada per actuar ràpid i donar a la pell un aspecte radicalment més jove".De fet, a les xarxes han recopilat le sfotos de Cifuentes dels útlims anys per obervar com, o amb la crema o base d'operacions quirúrjiques i injeccions de botox, realment el seu aspecte ha rejovenit.