Independentistes, Comuns i socialistes critiquen els pressupostos generals de l'Estat

Subratllen que la previsió d'inversions és baixa, que no són "útils" per a l'economia productiva i que fomenten les desigualtats

Redacció | ERC, PDeCAT, En Comú Podem i Grup Socialista han criticat els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2018, que avui inicien el tràmit del debat parlamentari. Les quatre forces han presentat esmenes a la totalitat dels comptes i critiquen que castiguen Catalunya. "Som els grans perjudicats, es gira l'esquena a l'economia productiva catalana", ha criticat Joan Capdevila des d'ERC.

La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, i el portaveu parlamentari adjunt, Eduard Pujol, a la Plaça de Sant Jaume

El portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, ha dit que no són "justos" per Catalunya ni "útils" per a l'economia. La portaveu adjunta del Grup Socialista, Meritxell Batet, ha criticat que el ministre d'Hisenda, Cristòbal Montoro, només s'hagi referit una vegada a Catalunya durant el discurs i sigui per "retreure" que la crisi catalana ha retardat l'aprovació dels comptes. El diputat d'En Comú Podem, Joan Mena, ha afirmat que els comptes "tenen menys credibilitat que Cifuentes" i ha recordat que des del 2009 incompleixen l'Estatut de Catalunya i que les retallades acumulades arriben al 64,2%.



Els partits catalans han criticat en bloc els comptes presentats al Congrés aquest dimecres pel ministre d'Hisenda, Cristòbal Montoro. Tots ells han presentat esmena a la totalitat per mostrar el seu rebuig a uns comptes que, segons afirmen, castiguen Catalunya.

Des del PDeCAT, Carles Campuzano ha dit que els comptes "no tenen credibilitat ni en termes generals ni per a Catalunya". Ha assegurat que les inversions directes previstes estan per sota de les necessitats i el pes de l'economia catalana i que continuen incomplint el finançament autonòmic.



El PSC, crític

Per part del Grup Socialista, la portaveu adjunta Meritxell Batet diu que els comptes reafirmen la línia mantinguda pel PP en els darrers set exercicis. Ha criticat que, davant la "desintegració del PP", sigui Ciutadans qui li doni suport per tirar endavant els PGE. "Cs manté al poder un govern que s'ha acabat i que no té projecte", ha criticat Batet, que també ha posat de manifest "la baixa inversió" en polítiques socials en el que creu que és un "projecte de dretes"

Per part d'En Comú Podem, el diputat Joan Mena ha assegurat que des del 2009 s'han acumulat les retallades i que això incompleix tant l'Estatut com la Constitució. "Els PGE cristal·litzen el govern del 155 perquè asfixien les comunitats autònomes i també els ajuntaments", ha dit.

Per part d'ERC, el diputat Joan Capdevila ha assegurat que "s'ha fet d'esquenes a Catalunya i a la gent i a l'economia productiva". "Som els grans perjudicats en les inversions, en cas que es compleixin", ha manifestat.

