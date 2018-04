Un guardia civil que feia d'àrbitre de futbol amateur aprofitava la mitja part per robar als jugadors

Última actualització Dimecres, 25 d'abril de 2018 17:15 h

Nova taca al cos policial espanyol amb una història que podria ser un guió dolent i de pa sucat amb oli

Gerard Sesé @gerardsese | Un agent de la Guardia Civil feia d'àrbitre durant el seu temps d'oci. Ho feia a una lliga de veterans a Ourense. Quan canviava el vestit de verd pel de negre, també canviava l'actitud: de perseguir lladres (suposem) a exercir-ne com a tal. I és que el guardia civil aprofitava les mitges parts dels partits per accedir al vestuari dels jugadors i robar les seves carteres. Ara ha estat condemnat però no inhabilitat.

Massa coincidències: cada vegada que José Alberto A. M, un agent de la Guardia Civil, actuava com a àrbitre de futbol a la Lliga de Veterans d'Ourense els jugadors perdien els diners de les carteres. Això va passar durant la temporada del 2015 fins que va ser enxampat in fraganti. De cartera en cartera, en total s'ha confirmat el robatori de 1.795 euros en nou partits.

Ara, un jutjat ha provat la seva culpa i ha estat condemnat a 9 mesos de presó commutables per una multa de 2.160€, a més, l'expedient li quedarà net en un parell d'anys i, per acabar-ho d'adobar, podrà seguir sent àrbitre i no ha estat inhabilitat com a agent de la Guardia Civil, ja que és una decisió que ha de prendre el cos de policia. La Fiscalia ha valorat com a agreujant l'abús de confiança, tot i que aquest aspecte es veu compensat per l'atenuant molt qualificada de reparació del dany, ja que l'àrbitre va pagar els deutes a tots els perjudicats per la seva acció.

La filosofia del "partit a partit"

Va començar amb 30 euros a la població de Cea i el botí més gran que va obtenir va ser de 580 euros, segons explica LaVozdeAsturias.es . Una setmana després va actuar a la població de Cartelle i va aconseguir 260 euros. El 19 de setembre a Sarreaus on va obtenir 180 euros. A Peroxa, el 27 de setembre, 110 euros. A San Cibrao das Viñas, el 3 d'octubre, va aconseguir el seu rècord, amb 580 euros. Li quedaven quatre accions més fins que va ser descobert un 22 de novembre.

