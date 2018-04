Ser unionista genera insomni i depressió, segons el CIS

Els votants del PSOE, PP i Podemos i tot i que menys Ciudadanos també, són els que tenen un major percentatge d'electors que se senten freqüentment tristos o deprimits es registra entre els votants del PSOE (gairebé el 20%). I el mateix passa en la taxa d'electors que tenen dificultats per agafar el son. Fins a un de cada quatre votants socialistes confessen que dormen malament, una taxa que cau per sota del 20% entre els seguidors de Ciutadans i que baixa a menys de la meitat entre els votants d'ERC o el PDeCat.

