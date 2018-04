[Vídeo] Amb aquest odi uns encaputxats malmeten els tòtems dedicats als presos polítics i exiliats a Girona

ACN Girona .- Un grup de persones amb passamuntanyes i la cara tapada han arrencat aquest dimarts a la nit han fet malbé els tòtems dedicats als "presos polítics" i als consellers a "l'exili". Alguns veïns de la ciutat els van enxampar quan tallaven i arrencaven les lones amb les cares i els van gravar amb el mòbil tot reclamant-los que s'aturessin i que mostressin el rostre. El coordinador de l'ANC a Girona, Àdam Bertran, assegura que aquesta mateixa tarda presentaran denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per tal que identifiquin els autors de les destrosses i alerta que no restaran "impassibles davant la intolerància". De fet, des de l'ANC asseguren que aquesta nit s'han produït altres actes vandàlics en uns murals i que també han tallat uns llaços grocs que hi havia davant l'Ateneu. Les nou escultures amb divuit cares, creades per un grup de veïns de Lladó (Alt Empordà), estaven inicialment a la plaça Independència però just abans de Sant Jordi es van traslladar al darrere de l'edifici de la Generalitat, a l'avinguda Jaume I.