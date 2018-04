Última actualització Dijous, 26 d'abril de 2018 05:00 h

Un testimoni anònim assegura al directe!cat que cobra 50 euros cada cop que retira llacets grocs

CRÒNICA - Redacció | Passada la mitja tarda, ha sonat el telèfon de la redacció del directe!cat. La pantalleta anunciava: "Número No Disponible" un fet al qual estem acostumats, despengem. Era la veu d'un jove català que ha volgut posar-se en contacte amb directe!cat per explicar que "cobra 50 euros" cada cop que surt a arrencar llacets grocs, simbologia independentista o a favor de la llibertat dels presos polítics i exiliats. L'individu, que ha volgut mantenir l'anonimat en tot moment, ha narrat alguns detalls més per a demostrar la veracitat de les seves paraules. directe!cat ha decidit publicar el que ens ha explicat aquest confident tot com ha passat. La pregunta que ha quedat a la redacció és: Existeixen mercenaris a sou dels unionistes?

Etiquetes espanyolsime, tabarnia, unionistes

"Em paguen 50 euros cada nit que vaig a arrancar llacets grocs". Així de clar s'expressava un jove que no ha volgut descobrir la seva identitat a directe!cat. El noi, amb un perfecte català, explica "ho fa pels diners" perquè a ell "li és igual la política". Diu que va conèixer la possibilitat de dur aquesta feina a través d'un amic que fa "fotos durant les actuacions" que acrediten "la feina feta" per a poder cobrar.

Trobades a un bar del Maresme

El testimoni anònim explica que "cada certs dies ens paguen a un bar del Maresme", sense voler especificar res més. Tot i admetre que són 'diners fàcils' el jove admet que es planteja deixar-ho perquè "no m'agrada la gent que ho fa, són agressius i no em sento còmode". Sobre el modus operandi dels escamots simplement ha explicat que sap que "hi ha més gent" com ell que ho fa per diners, però que "també hi ha qui ho fa per convicció".

Proselitisme al cercle d'amics

L'individu ha desvetllat també alguna de les coses que li han dit els organitzadors: "em van demanar si coneixia nois joves disposats a fer-ho, sobretot em van dir que fossin atlètics i lleugers per si s'havien d'enfilar arbres o fanals" i que només començar els van deixar clar que "no podíem explicar res a ningú".

directe!cat ha intentat, i segueix intentant, contrastar aquesta informació els fets perquè el testimoni anònim s'ha fet fonedís tot i deixar entendre que més endavant podria aportar aportar alguna prova. Si algú vol oferir més dades o complementar aquest testimoni pot escriure a noticies@directe.cat.



Una estratègia per a provocar



És conegut que l'estratègia de l'unionisme alhora de retirar els llacets grocs i altres símbols, no és per a "netejar els carrers" sinó per provocar amb l'esperança que en algun moment hi hagi algú que reaccioni de manera agressiva i poder alimentar la falsa idea que a Catalunya hi ha violència. De moment, no ho han aconseguit.



L'Ulster fa via



Com ja va explicar directe!cat, l'unionisme té clar que ha de crear conflicte on no n'hi ha: ja va avisar Jordi Cañas: “Os montaremos un Ulster que os vais a cagar” i Tabarnia n'és un bon exemple, així com aquests escamots que arrenquen llacets grocs. Potser, davant la falta de voluntaris, la via dels mercenaris podria no ser descartable.

