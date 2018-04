S'intensifica la ràtzia als Mossos: el 155 destitueix set comandaments

La ràtzia contra els Mossos segueix i de manera encoberta. Set caps més acomiadats. Malgrat que es negui, l'ombra del 155 segueix sent molt gran i cobreix tot el cos de policia del Principat. Concretament, s'ha destituït el cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Sant Cugat del Vallès; el de Barberà del Vallès; el subcap de l'ABP de Terrassa; el cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Transport Metropolità; el subcap de l'Àrea Central d'Anàlisi; el cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Sant Feliu de Llobregat i el cap de l'ABP del Pallars Jussà-Pallars Sobirà.

ACN Barcelona .- El govern espanyol ha destituït quatre inspectors, dos subinspectors i un sergent dels Mossos d'Esquadra, segons surt publicat aquest dimecres en quatre resolucions del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), si bé fonts del Departament d'Interior han assegurat a l'ACN que no tenen res a veure amb motius polítics, sinó que són tràmits "purament administratius" i que estaven previstos.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal