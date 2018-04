Segona jornada de vaga a Bellaterra

No hi ha cap vot

Més de 200 estudiants han passat la nit a la Facultat de Filosofia i Lletres i a primer alhora del matí s'han repartit per diferents punts del recinte per bloquejar amb barricades vies com l'eix est, l'eix central, l'accés des de Sabadell o el que connecta la universitat amb Sabadell.A banda també s'han tornat a col·locar contenidors a l'entrada dels FGC des de la plaça Cívica. Els joves se sumen d'aquesta forma a la jornada de protesta que han convocat el Sindicat d'Estudiants (SE) i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) exigir una rebaixa del 30% de les taxes universitaris i a l'equiparació dels preus de màsters i graus. En aquest sentit alerten que des de l'any 2001 un 7% d'estudiants s'han quedat fora de les aules "pels preus abusius". La vaga culminarà amb una manifestació unitària al centre de Barcelona a les dotze del migdia.Norma Vidal