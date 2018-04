Qui hi ha al darrere de la filtració del vídeo de Cifuentes?

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

26 d'abril de 2018, 11.22 h





No puc deixar de pensar - referint-me a una generalitat de dones que han basat el seu èxit en una generosa administració de la seva activitat sexual - que quan aquesta mena de dones es van fent velles, i aquella pell que fa uns anys era turgent i apetitosa se'ls va convertint en aspre i arrugada, aleshores s'esdevé que PERDEN PODER.



Sortosament al món hi ha dones que no es maquillen com vulgars CABARETERES i que basen el seu èxit laboral i social en les seves aptituds , virtuts i conei... Llegir més