La Moncloa, a Puigdemont: ''No serà president''

El Gobierno recorrerà la reforma de la llei de presidència per impedir la investidura

Redacció | El govern espanyol portarà al Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la Llei de la presidència, l’últim intent dels partits independentistes per investir a distància Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.

Fonts de La Moncloa s’han mostrat taxatives sobre aquesta qüestió als passadissos del Congrés durant el debat de les esmenes de devolució als pressupostos: “Puigdemont no serà president, recorrerem tot el que haguem de recórrer com a govern”. Les mateixes fonts no aclareixen encara si impugnaran i buscaran la suspensió automàtica de la Llei un cop ja hagi estat votada i aprovada al Parlament o bé si portaran al Tribunal Constitucional ja els acords de la Mesa per portar la qüestió al ple.



Aquest extrem, apunten, es decidirà un cop es faci públic el dictamen que ha d’emetre –previsiblement aquest dijous- el Consell de Garanties Estatutàries. En tot cas insisteixen que és “impossible” que Puigdemont sigui investit per la cambra catalana.



Les mateixes fonts desvinculen aquesta qüestió del vot delegat del conseller destituït Toni Comín, on l’executiu deixa la possibilitat de recórrer al Tribunal Constitucional a mans dels grups parlamentaris. L’equip de Rajoy ja no va recórrer la delegació del vot de Carles Puigdemont i tem que en el cas de Comín un recurs contra la seva delegació de vot no obtingui un suport unànime al TC.



Sense el suport de la CUP

De fons la constatació que el vot delegat de Comín és el que necessiten els grups d’ERC i JXCAT per assolir la majoria parlamentària i investir un president en segona votació sense el suport de la CUP, que fins ara ha posat com a condició que la investidura fos la de Carles Puigdemont.

JxCat vol que el ple del Parlament previst per dijous i divendres de la setmana que ve ja pugui votar la reforma de la llei de la presidència.

