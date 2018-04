Colau sondeja una llista unitària per guanyar les eleccions del 2019

Última actualització Dijous, 26 d'abril de 2018 12:30 h

L'alcaldessa prepara una candidatura que repeteixi la victòria municipal i freni C's i el republicanisme

@JoanSole_ | Resta poc més d'un any per les eleccions municipals, i Barcelona és la punta de llança d'una cita electoral que pot reforçar, o no, el projecte republicà.

La legislatura arriba a la recta final amb una alcaldia, la de Barcelona en Comú, desgastada per una oposició organitzada i disposada a bloquejar qualsevol iniciativa del consistori. No són poques les veus internes que admeten que aquests quatre anys a l'oposició haurien facilitat la consolidació del projecte.

El resultat electoral del 21 de desembre, amb la victòria de Ciutadans (23,94% dels vots) i amb un discretíssim cinquè lloc per als comuns (9,33%), va fer saltar l'alarma de l'equip d'Ada Colau que lluny de poder remuntar la situació continua amb molt poc marge de maniobra per demostrar l'efectivitat del seu govern.

Per combatre la manca de projectes executats, l'alcaldessa i el seu equip ja estan sondejant noms il·lustres de l'esquerra catalana per injectar una dosi d'il·lusió que permeti repetir la victòria del 2015. Amb Ciutadans jugant amb la carta de Manuel Valls, i l'independentisme sense concretar si anirà unit, Barcelona en Comú és conscient que la governabilitat i el procés ha desgastat una marca que no ha sabut, o pogut, concretar amb fets els somnis electorals de fa tres anys.