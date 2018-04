Catalunya és l'únic territori de tota Espanya on baixa l'atur

El nombre de persones a l'atur a Catalunya el primer trimestre es va situar en 458.700 desocupats, 20.600 actius menys que el trimestre anterior, el 4,29% menys, segons les dades publicades aquest dijous a l'Enquesta de Població Activa. A l'estat espanyol , només quatre territoris registren descensos de l'atur i Catalunya és la demarcació on retrocedeix més la desocupació a tot l'Estat. La taxa de l'atur ha baixat fins el 12,19%, poc més de quatre dècimes menys que el quart trimestre (12,63%). Mentre que a Catalunya la taxa d'atur cau, a l'estat espanyol puja fins a situar-se en el 16,74%, gairebé dues dècimes més que al desembre passat (16,55%). El descens de l'atur de 20.600 persones en els tres primers mesos de l'any és la disminució més gran en un primer trimestre des del 2005 (-51.400).

