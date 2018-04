Les falsedats de la cavera mediàtica per imputar violència als CDR

Última actualització Dijous, 26 d'abril de 2018 12:30 h

El grup de periodistes Ramón Barnils analitza el discurs dels mitjans sobre els Comitès de Defensa de la República

A.G | "Matons, radicals, lluita de carrer, kale borroka, ala més vandàlica, violència de carrer, artefacte, agitadors professionals, incendiar els carrers, amenaces, terrorisme de carrer o violència organitzada". Així ha descrit la caverna mediàtica els Comitès de Defensa de la República. Un linxament que va començar el mes d'octubre i que s'ha incrementat els últims mesos arran de la persecució contra aquests grups i que va culminar amb la detenció d'un dels seus membres el passat 12 d'abril.



Un informe del Grup de periodistes Ramón Barnils analitza el cas dels CRD i la construcció del relat de terrorisme. De com es construeix un discurs per justificar la repressió a través de l'anàlisi de diversos articles publicats en els mitjans de comunicació espanyols i també catalans.



estudi L' sentencia que "estem davant d'una campanya organitzada de desprestigi dels Comitès de Defensa de la República, en particular, i del moviment independentista en general. Cosa que posa en dubte, un cop més, la independència dels mitjans de comunicació", lamenta.







En aquest sentit, es pregunta si estem davant d'una criminalització per part dels mecanismes de l'Estat i alguns mitjans per afeblir la causa republicana o un intent de justificar la repressió que ha viscut i viu el poble de Catalunya.

A banda de com s'ha produït aquesta escalada verbal en la premsa digital també es recullen aparicions públiques de polítics, informes dels cossos de seguretat de l'Estat i textos de la Fiscalia de l'Audiència Nacional espanyola, que han assenyalat els CDR com un element de degradació de la convivència de la societat catalana i com a generadors de violència.



Adjectivació associada a la violència i metàfores militars "Des dels aparells de l'Estat espanyol, des dels partits polítics unionistes i des de la premsa propera a les seves posicions sembla evident que intentar equiparar la lluita per la República catalana a la lluita armada és un objectiu evident", conclou l'informe. I assegura que la majoria de la premsa espanyola i alguna de catalana "ha secundat el discurs dels cossos de seguretat de l'Estat i del Ministeri de l'Interior espanyol i s'ha adherit amb entusiasme a la campanya política que atribueix accions violentes als CDR". A través de la "utilització constant d'adjectivació relacionada amb la violència i metàfores militars com milícies, blindar els col·legis, escalada de la confrontació, brigades, soldats de la CUP o grups de xoc".

Sota la lupa de la Policia Espanyola i la maniobra dels polítics L'origen d'aquest discurs de criminalització estaria en els atestats policials, on es destaca la "forta resistència" i la "planificació" de les accions dels CRD. Se'ls descriu com "un grup d'individus encaputxats de perfil antisistema" que actuen "amb gran virulència" i amb una "actitud bel·ligerant i hostil" vers els agents. Fins i tot, se'ls assenyala com a principals responsables del fracàs de les operacions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per impedir la celebració del referèndum. En aquest sentit, el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, va redactar diversos informes que va posar a disposició judicial i que van arribar a mans de diversos mitjans de comunicació. Els polítics unionistes es van sumar ràpidament al discurs dels mèdia contra els CDR. El 26 de març el ministre de l'Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, posa en dubte, que el moviment independentista català sigui "pacífic", i assegura que les mobilitzacions per protestar contra la



detenció de Puigdemont a Alemanya estaven "tenint un caràcter de més violència".

