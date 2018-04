Combat nacionalista entre Montoro i Rivera: ''Catalunya segueix sent Espanya per l'actuació del Partit Popular!''

Última actualització Dijous, 26 d'abril de 2018 13:40 h

El ministre i el líder de Ciudadanos es barallen sobre qui és més responsable de la situació catalana

@JoanSole_ | L'entrevista que va oferir el ministre d'Hisenda, Cristobal Montoro, al diari El Mundo està donant molt de si. La determinació de Montoro a l'hora d'afirmar que no es va destinar "ni un euro públic" en l'organització del referèndum ha provocat una baralla nacionalista al Congresso.

Etiquetes montoro, rivera

Montoro, amb un to de condescendència, s'ha vantat de l'interès que ha mostrat Albert Rivera pels Pressupostos Generals de l'Estat: "És la primera vegada que el sento parlar de la importància de l'objectiu de dèficit". El ministre, que li ha recomanat al líder de C's que tingui "un punt d'humitat", ha asseverat que si "avui Catalunya segueix sent Espanya per l'actuació del Partit Popular", per matisar, "amb el suport de Ciudadanos i el PSOE per aplicar l'article 155": "Catalunya no és independent per l'actuació del Gobierno, després vénen les accions de la justícia, les preventives i les investigacions...".

El ministre ha posat en dubte la comprensió lectora de Rivera, "no confongui a més gent, llegeixi's les meves entrevistes., que no en donaré més perquè no se les llegeix. Llegeixi de tant en tant, perquè no saben llegir i diuen el que diuen els titulars... On dic que no hi ha que dic falsejament? Dic que pot haver-hi, qui diu que no? Sap que és procediment administratiu? No em digui que sí si no ha estat mai a càrrec d'una gestió directa? Com ho sabrà? Parlem amb propietat"

Rivera, que en el torn de rèplica ha tret el mòbil per llegir l'entrevista, ha repetit el moment on Montoro deia que no es van destinar diners públics en l'1-O: "Ara ens diu que ara sí n'hi ha seria amb factures falses? No faci més entrevistes. L'agost va dir tres cops que no es destinaria ni un euro públic, ara culpa els periodistes de fer entrevistes".