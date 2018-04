El perfil oficial d'Hisenda se'n fot de Cifuentes

Última actualització Dijous, 26 d'abril de 2018 14:40 h

Publica un tuit sobre el furt de dues cremes per part de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid

Redacció| Cristina Cifuentes va anunciar ahir la seva dimissió com a presidenta de la Comunitat de Madrid. Acorralada des de feia setmanes pel frau del màster a la Universitat Rey Juan Carlos, un vídeo del 2011 que destapava que havia robat dues cremes a un supermercat va assestar-li el cop final i la xarxa no va poder estar-se de difondre la notícia mitjançant tota mena d'acudits.

La imatge de Cifuentes tuitejada per Hisenda Comparteix Tweet

Etiquetes Cifuentes, cremes, dimissió, Hisenda

Un d'ells, un meme on es veu Cifuentes amb el missatge "Mango" (robo) i que també va ser tuitejat pel compte oficial del ministeri d'Hisenda. Posteriorment, el missatge ha estat esborrat, però el descuit (o no) ja havia estat capturat pel mitjà 'eldiario.es', el mateix que va fer públic l'escàndol dels estudis de Cifuentes. El principi del fi de la seva carrera política.Segons apunta aquest digital, el departament de Cristóbal Montoro ha obert una investigació sobre el fet i no descarta que el compte pugui haver estat hackejat.